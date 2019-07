Chi è Frans Timmermans l’ex candidato presidente commissione ue

Commissione Ue : Chi è Frans Timmermans - il candidato alla presidenza voluto da Tusk : Olandese, classe ’61, laureato in letteratura francese ma con un master in diritto europeo e, soprattutto, romanista sfegatato. Frans Timmermans, attuale primo vicepresidente della Commissione Ue, quindi braccio destro di Jean-Claude Juncker, è ora il favorito alla sua successione. È il candidato della famiglia dei socialisti europei, partito a cui è sempre appartenuto fin dalla sua discesa in politica nel 1998. Franciscus Cornelis ...

Chi è Frans Timmermans - il socialista olandese innamorato dell'Italia e della Roma : olandese, classe ’61, laureato in letteratura francese ma con un master in diritto europeo e, soprattutto, Romanista sfegatato. Frans Timmermans, attuale primo vicepresidente della Commissione Ue, quindi braccio destro di Jean-Claude Juncker, è ora il favorito alla sua successione.E’ il candidato della famiglia dei socialisti europei, partito a cui è sempre appartenuto fin dalla sua discesa in politica nel 1998. ...