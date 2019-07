Chi è David Sassoli | eletto presidente del Parlamento europeo

Chi è David Sassoli - il nuovo presidente del Parlamento europeo : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. Candidato dal gruppo dei socialisti, ricopriva già la carica di europarlamentare e vicepresidente dell'EuroParlamento. Ha alle spalle una carriera giornalistica: prima di intraprendere la strada della politica tra le fila del Partito democratico, è stato vicedirettore del Tg1.Continua a leggere

Davide Re atletica : Chi è - carriera e biografia dell’atleta italiano : Davide Re atletica: chi è, carriera e biografia dell’atleta italiano Il 15 giugno del 2019 il velocista Davide Re a Ginevra ha stabilito il record nazionale dei 400 metri superando il primato italiano di Matteo Galvan. L’incredibile atleta il 30 giugno ha poi ridotto ulteriormente il tempo scendendo a 44”77 diventando così il primo azzurro a scendere sotto i 45”. Ma cosa sappiamo della vita e della carriera di ...

David Scarantino a Temptation Island 2019 : Chi è - biografia e fidanzata : David Scarantino a Temptation Island 2019: chi è, biografia e fidanzata Lunedì 24 giugno 2019 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, reality show estivo molto atteso dai telespettatori di Canale 5. Il programma prevede che per cinque settimane sei coppie vengano isolate in un villaggio, dove oltretutto vengono anche separate in uomini e donne. Nel corso del tempo i partecipanti dovranno resistere alle tentazioni di 12 ...

La Zanzara - Mario Giordano contro David Parenzo : "SChifoso marchettaro - raccomandato di mer*a". E lui se ne va (VIDEO) : Violento scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce la trasmissione radiofonica di Radio 24 con Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento telefonico. Tutto nasce da una discussione sul caso Sea Watch 3, ben presto trascesa in accuse e offese reciproche.Se per il conduttore di Rete 4 e direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell'informazione Mediaset la nave dovrebbe essere bombardata e affondata e la ...

Scontro a La Zanzara - Mario Giordano dà dello «sChifoso marchettaro - raccomandato di mer*a» a David Parenzo. Lui se ne va : «Ti querelo perché sei uno stron*o» – Video : David Parenzo - La Zanzara Duro Scontro in diretta a La Zanzara tra David Parenzo, che conduce il programma radiofonico di Radio 24 insieme a Giuseppe Cruciani, e Mario Giordano, ospite in collegamento. Tema della diatriba: la Sea Watch 3, la nave con 42 migranti bloccata in mare ormai da giorni a poca distanza da Lampedusa. I due non se le mandano a dire, con accuse anche personali e minacce di querela. Giordano non usa mezzi termini nel ...

Ciclismo - Campionati italiani 2019 : sarà un duello tra Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone? Ma ocChio a Diego Ulissi e Davide Ballerini : Domenica 30 giugno appuntamento classico di inizio estate, ad anticipare il Tour de France: si disputano i Campionati nazionali, con le prove in linea, per il Ciclismo su strada. In programma in Alta Valtaro c’è la gara per il Bel Paese: un percorso davvero durissimo quello in Emilia, che vede un circuito da ripetere dieci volte con addirittura 4000 metri di dislivello. A venir fuori saranno dunque uomini di fondo, magari abituati a ...

Le Chitarre di David Gilmour all’asta per salvare il pianeta fruttano 21 milioni di dollari : 126 strumenti battuti all'asta per 21 milioni di dollari, è questo il supporto attivo di David Gilmour a ClientEarth. L'artista si è detto dalla parte della giovane Greta Thunberg e ha deciso di vendere all'asta le sue chitarre per fornire un valido supporto economico allo studio legale no profit ClientEarth che si occupa di cause legate all'ambiente. "I cambiamenti climatici rappresentano la sfida più grande dell'umanità di oggi", ha ...

Temptation Island - David e Cristina : Armando Incarnato si sChiera con la coppia : Cristina Incorvaia e David Scarantino hanno deciso di mettere in gioco i propri sentimenti a Temptation Island. Ad esprimere un pensiero sulla coppia uscita dal Trono Over del dating di Canale 5, ci ha pensato un ex cavaliere, Armando Incarnato. Nonostante la relazione tra i due ex volti di Uomini e Donne sia ancora acerba, David e Cristina hanno scelto di mettersi in gioco. Il percorso dei due all’interno degli studi Elios è sempre stato in ...

Lorenzo David Coppi - Chi è?/ Le foto svelano l'identità dopo il Pamela Prati Gate : Chi è Lorenzo David Coppi? Uno dei personaggi del noto Pamela Prati Gate ha finalmente un volto ma non una reale identità

David Murphy 911 - torna l’eroe inconsapevole creato da Roberto RecChioni [Intervista] : torna l’eroe inconsapevole creato da Roberto Recchioni e Matteo Cremona, David Murphy. Politica, sociale e tanto altro nei sei attesi albi di David Murphy 911 Make America Great AgainA distanza di 10 anni dal rilascio delle prime avventure dell’“action comic” creato da Roberto “Rrobe” Recchioni e Matteo Cremona, torna, dal 13 giugno per 6 albi mensili edito da Panini Comics, l’eroe inconsapevole David Murphy, protagonista della ...

David Gilmour dei Pink Floyd mette all’asta 120 Chitarre : Un'asta benefica: il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, ha messo all'asta la sua intera collezione di chitarre, 120 in totale, per un evento che si terrà il 20 giugno a New York indetto da Christie's. La "Strato", lo strumento preferito da Gilmour ed utilizzato dal 1970 al 1986, ha dato vita ai suoni inconfondibili della band. C'è dunque la straordinaria chitarra elettrica "Stratocaster" del 1969. Ma c'è anche quella datata 1954 con ...

Ciclismo - Gianni Savio scrive a David Lappartient : Chieste più tutele per le squadre Professional - a risChio con la riforma 2020 : Gianni Savio, Presidente della Androni Giocattoli Sidermec, ha scritto una lettera aperta a David Lappartient (Presidente UCI) per richiedere maggiore tutela nei confronti delle squadre Professional. L’annunciata riforma prevista per il 2020 rischia di ridimensionare fortemente l’attività delle formazioni di seconda fascia: la partecipazione alle corse World Tour potrebbe essere notevolmente ridimensionata e si parla anche di ridurre ...

David LaChapelle : "Isolatevi nella Natura e Chiudete il mondo fuori. Non lasciatevi strumentalizzare dalla modernità" : All’improvviso un mare purificatore sommerge tutti ed è in questa rigenerazione nella Natura che l’uomo riesce a sentire la voce interiore che lo ricongiunge con il Divino. Questa meravigliosa immagine è frutto della mente di David LaChapelle, regista e fotografo statunitense, a Roma nella veste di presidente di giuria del Rufa Contest 2019, concorso ideato da Emanuele Cappelli che ha coinvolto intorno al tema della ...

Whirlpool : Re David - 'inaccettabile Chiusura Napoli - sciopero immediato' : Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Whirlpool annuncia la chiusura dello stabilimento di Napoli: immediato lo sciopero in tutto il gruppo e su tutti i turni. La multinazionale rispetti il piano industriale firmato al Ministero". Ad affermarlo in una nota è Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil.