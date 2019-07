Biahtlon – Dorothea Wierer fa allarmare i fan | scatto social dal lettino d’ospedale FOTO

sportfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Piccolo contrattempo per: la regina italiana del biathlon in ospedalefatutti i suoi fan: l'atleta italiana di biathlon ha pubblicato suiunascattata dald'ospedale. L'altoatesina vincitrice della Coppa del Mondo è stata ricoverata per un'occlusione intestinale. Niente di troppo preoccupante: già in passato la campionessa azzurra ha dovuto fare i conti con questo problema ed il marito Stefano ha rassicurato tutti.tornerà presto a casa dall'ospedale di Cavalese, per rimettersi del tutto in sesto e riprendere gli allenamenti per la nuova stagione.