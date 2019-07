Attacco informatico a un'azienda di bologna - riscatto da 2 - 4 milioni : Attacco informatico a un'azienda di bologna, riscatto da 2,4 milioni Colpita da un ransomware la Buonfiglioli Riduttori, specializzata nella componentistica meccanica di precisione. L'azione di hackeraggio risale a giugno. La società non ha ceduto al ricatto e ha avvertito la Polizia postale Parole chiave: ...

La città di Riviera Beach - in Florida - ha deciso di pagare 600mila dollari per provare a liberarsi da un Attacco informatico : La città di Riviera Beach, in Florida, ha deciso di pagare un riscatto di 600mila dollari (530.000 euro circa, da pagare però in bitcoin) a degli hacker che sono riusciti a rendere in parte inutilizzabili i computer del sistema informatico cittadino.

Flipboard e Canva sotto Attacco informatico - a rischio i dati degli utenti : Flipboard e Canva sono sotto attacco. L'ultimo gigantesco caso che ha coinvolto Baltimora ci ha aperto gli occhi sulla sicurezza informatica: gli hacker sono costantemente al lavoro per rubare i nostri dati personali, per cui dobbiamo costruirci un buon sistema di difesa per proteggerci dagli attacchi. A cominciare dalle aziende più a rischio, che hanno dato prova nel corso degli anni di non avere meccanismi di protezione oliati e ...

Flipboard ha subìto un Attacco informatico durato più di nove mesi : L’applicazione per leggere gli articoli online Flipboard ha informato parte dei suoi utenti che per più di nove mesi un gruppo di hacker ha avuto accesso ai suoi sistemi interni, tra cui il database in cui sono archiviate le informazioni

Baltimora sotto Attacco informatico : non si possono pagare online tasse e bollette : Hai presente quelle mail farlocche che puntano a farti aprire un sito o un allegato e poi si rivelano essere un virus? A Baltimora, negli Stati Uniti, un dipendente comunale non ha prestato la giusta attenzione ed è caduto nella trappola provocando un attacco a catena che ha coinvolto 10 mila computer governativi in rete, messi sotto scacco da un gruppo di hacker. Dal 7 maggio, l'attacco ha messo in stato di semi-paralisi la città. Se, per ...

L’Attacco informatico che tiene sotto ricatto Baltimora : Da due settimane un malware ha reso inutilizzabili i sistemi per gestire le multe, le bollette e altri servizi della città: gli autori dell'attacco hanno chiesto un riscatto