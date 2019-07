“Vergogna!” Sfera Ebbasta pubblica lo scontrino della cena e il web si rivolta “Ecco

caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) Immaginate: è il giorno del vostro compleanno, siete nel pienovostra forma fisica perché avete 25 anni e fate i calciatori. Ora, quanto spendereste per portare ai vostri amici? Se foste Andrea Petagna, attaccanteSPAL, circa 7500 euro. Sì, proprio così, il calciatore il 30 giugno ha compiuto 24 anni e ha festeggiato con una serata a Ibiza in compagnia dei suoi amici, tra cui Papu Gomez, Alessio Romagnoli e. Ed è proprio quest’ultimo, che ricordiamolo, adora ostentare ricchezze, oro e donne splendide al suo fianco, che hato tra le sue Storie Instagram locon il conto a quattro cifre(con la reazione del calciatore). “Buon Compleanno Andre”, urlaal suo amico fraterno che prima cerca di fare la faccia addolorata ma che poi, pensando a quanto guadagna come calciatore si fa una fragorosa risata. (Continua dopo la ...

