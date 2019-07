Sony cambia i PlayStation Plus di luglio 2019 | sostituito PES 2019 tra i giochi gratis

optimaitalia

(Di martedì 2 luglio 2019) La delusione dopo l'annuncio ufficiale deidiera papabile. Quella di tutti i possessori di una4 - ed in particolare abbonati al servizio, per l'appunto -, che hanno vistopronta a regalare, da oggi, giorno due del mese, una manciata di titoli davvero deludenti. Nella sua Instant Game Collection, il colosso giapponese del gaming ha infatti scelto di inserire PES, ultima incarnazione della celebre saga calcistica di Pro Evolution Soccer, e Horizon Chase Turbo, un racing game di stampo arcade che molto deve aida sala dello stesso genere che impazzavano a cavallo tra gli anni '80 e i '90. Ebbene, le lamentele della community per idisono servite, spingendo la "grande S" a sostituire uno dei due videogame scelti con qualcosa di decisamente più appetibile. Salvando così in extremis ...

