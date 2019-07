Ritrovato il corpo di Florijana Ismaili | la calciatrice dello Young Boys è annegata nel

Como - Ritrovato il corpo della calciatrice svizzera Florijana Ismaili : La calciatrice era scomparsa nelle acque del lago, si era tuffata mentre si trovava in barca in compagnia di un'amica. È stato ritrovato il corpo senza vita di Florijana Ismaili, la calciatrice di origine svizzera scomparsa a Como sabato scorso. Era a circa 204 metri di profondità. Le ricerche, iniziate subito dopo la sua scomparsa, solo oggi pomeriggio, martedì 2 giugno, hanno portato a questa tragica conclusione. La 24enne sabato ...

Giulianova - Ritrovato il corpo del 14enne disperso in mare : Giorgia Baroncini L'amico era riuscito a tornare a riva. Di Mohamed invece si erano perse le tracce. Dopo giorni di ricerche, il suo corpo è stato trovato nei pressi del fanale rosso del porto È stato trovato questa mattina il corpo senza vita Mohamed, il 14enne disperso in mare a Giulianova (Teramo) da lunedì scorso. A rintracciarlo nei pressi del fanale rosso del porto è stato un diportista della zona. Il ragazzino, di origini ...

Etika - è morto lo youtuber 29enne : il suo corpo senza vita Ritrovato giorni dopo la sua scomparsa : È morto lo youtuber Desmond Amofah, celebre con il nome di “Etika“: aveva 29 anni ed era famoso tra gli appassionati di videogiochi soprattutto per alcuni video reaction legati al mondo Nintendo. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dalla polizia di New York che da diversi giorni lo stava cercando perché il giovane aveva fatto perdere le sue tracce. Nessuno aveva infatti sue notizie dal 19 giugno, quando aveva caricato e poi ...

Ritrovato il corpo del mago che voleva imitare Houdini : si era buttato in un fiume con mani e piedi legati : Non era un trucco e non c’era inganno: il corpo di Chanchal Lahiri, il mago che ieri si era fatto calare come Harry Houdini con braccia e gambe incatenate nelle acque del fiume Hoogly di Calcutta, è stato Ritrovato. La polizia ha confermato oggi l’annegamento del 42enne mago Mandrake, il cui cadavere è stato rinvenuto a 2 chilometri di distanza dal luogo dal luogo in cui era scomparso nel nulla, ed è stato identificato ieri notte dai ...

Venezia : Ritrovato il corpo del pescatore disperso al largo di Chioggia : ritrovato il corpo del pescatore di Chioggia, disperso dalla notte di ieri al largo di Pellestrina, dopo essere caduto in acqua dal Motopesca Laura Doria. Sin dalle prime luci dell’alba, nell’area di ricerca, erano intervenute la motovedetta CP287 con altre 2 unità della Guardia Costiera di Venezia e Chioggia e un elicottero della Guardia di Finanza, per una ulteriore attività di perlustrazione oltre a quella condotta per tutta la ...

