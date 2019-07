Palio: prima la Giraffa, vinse nel 2017

Aldi Siena vince la, inizialmente non tra le favorite con la coppia Giovanni Atzeni, detto Tittia, e il cavallo 'Tale e quale', superando all'ultimo metro la Chiocciola, partita in testa dopo una mossa caotica condizionata dalle rivalità tra contrade. Laaveva vinto nel luglio. Per il fantino è la sesta vittoria. La gara si è svolta, come sempre, a piazza del campo ed è dedicata alla Madonna di Provenzano. Allava il drappellone dipinto dall'artista senese Massimo Stecchi, il suo 36° cencio.(Di mercoledì 3 luglio 2019)