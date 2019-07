Ounas in gol con l’Algeria Guarda il video

VIDEO Tanzania-Algeria 0-3 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : un super Ounas guida i Guerrieri del deserto : Una Algeria scintillante chiude a punteggio pieno il Girone C di Coppa d’Africa 2019, non lasciando scampo nemmeno alla Tanzania, rifilandole tre gol nel primo, con Slimani e la doppietta di Ounas che hanno impreziosito gli ultimi 11 minuti del primo tempo. Per Ghoulam e compagni, dunque, arrivano altri tre punti che permettono il passaggio del turno come prima del girone e, soprattutto, un ottavo di finale più morbido contro una squadra ...