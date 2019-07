L' oroscopo di domani 3 luglio | Vergine insicura | Leone altalenante

Blastingnews

(Di martedì 2 luglio 2019) Le effemeridi di mercoledì disegnano un quadro astrale promettente per tutti i segni zodiacali. Una nuova energia viene sprigionata dall'entrata di Marte nel domicilio astrologico del, tutta da approfondire nelle previsioni astrali segno per segno. L'individua questi punti forti, descrivendoli alla perfezione. Astri edell'amore di mercoledì Ariete: la vostra mente è molto stimolata dall'entrata della Luna nel Cancro e riuscirete a trovare le soluzioni giuste per risolvere alcune problematiche in ambito sentimentale. Sul lavoro mancate di senso pratico, poiché questo transito influisce molto anche sulla vostra sensibilità e rischierete di sognare ad occhi aperti. Toro: Urano e Luna in sinergia vi faranno rendere conto che fino ad ora non vi siete impegnati come dovreste nell'approfondimento dell'amore. Ecco perché attuerete delle innovazioni utili per progredire ...

