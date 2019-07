LIVE Fognini-Tiafoe | 1-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA | avvio durissimo per il ligure contro

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2:ottiene il pallino del gioco e costringea cedere. A-40: nuovo sbaglio di, questa volta col rovescio. Palla break. 40-40: altro errore dell’azzurro. Parità. 40-30: Questa invece è buona. Il lungo linea funziona. Palla per il 2-1. 30-30: l’accelerazione dinon paga dividendi finendo in corridoio. 1-1: Battuta a zero per, che riequilibra subito le cose. 1-0:è convincente in questo primo game, che chiude addirittura con un ace. 17.54al servizio 17.50 Si stanno scaldando: i due provano il servizio. 17.35 Suarez Navarro batte Stosur per 6-2 7-5 ed accede al secondo turno. A breve il via del match tra Fabioe Frances. 16.47 L’iberica Carla Suarez Navarro ha vinto il primo setl’australiana Samantha Stosur per 6-2 in 37 ...

