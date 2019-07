Incendio su un sottomarino russo | 14 morti «È nucleare» Putin e il vicepresidente Usa

Russia - Incendio su un sottomarino : morti 14 marinai : A riportare la notizia dell'incidente, avvenuto lunedì, è stato il ministero della Difesa di Mosca. Il sommergibile, che era impegnato in alcune ricerche sui fondali marini nel mare di Barents, è stato portato presso la base di Severomorsk ed è stata aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incidente.

Incendio in un sottomarino : morti 14 marinai : Sono 14 i marinai morti ieri nel corso di un Incendio scoppiato a bordo di un sottomarino russo. A renderlo noto, oggi, il ministero della difesa. Il sottomarino era impegnato in una ricerca sui fondali marini nel mar di Barents, come rende noto l’agenzia russa Sputnik. L'articolo Incendio in un sottomarino: morti 14 marinai sembra essere il primo su Meteo Web.