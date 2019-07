Il medico di Vincent Lambert annuncia lo stop ai trattamenti che lo tengono in vita

medico annuncia interruzione cure per Vincent Lambert : Il Medico curante di Vincent Lambert, l’uomo tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni e diventato il simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, ha annunciato oggi che interromperà le cure che permettono di tenere vivo il suo paziente a partire dal 20 maggio prossimo.Sulla sorte di Lambert, 42 anni, immobilizzato dal 2008 in seguito a un incidente stradale, si è combattuta in Francia e in Europa una vera battaglia ...