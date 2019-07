calcioefinanza

(Di martedì 2 luglio 2019)maglia– Ilhato le nuoveda gioco per la. Il club rossoblù, in particolare, ha svelato le maglie da gioco per le gare in casa e per quelle in trasferta. Questa la nota dei felsinei: «IlFc 1909 e Macron, storico sponsor tecnico del nostro … L'articolo Illeper la

CalcioFinanza : Il #Bologna presenta le divise per la stagione 2019/2020 - FlavioIsernia : #FrancisFordCoppola a #Bologna per il #Festival #CinemaRitrovato della #CinetecadiBologna presenta in anteprima per… -