Google Drive migliora il funzionamento offline di Google Documenti

Ora Google Drive permette di lavorare offline con PDF - documenti di office e tanti altri file : G Suite beta permette ai suoi iscritti di rendere disponibile offline ogni tipo di file presente su Google Drive sia su Windows che su macOS: la funzione arriverà in futuro anche per gli utenti con account Google Drive gratuito e su Chrome OS.

Autosync for Google Drive prova a rimpiazzare la sincronizzazione con Google Foto : L'app non è stata pensata per rimpiazzare pienamente il sistema esistente: offre una sincronizzazione bidirezionale tra lo smartphone e Google Drive

Niente più sincronizzazione tra Google Foto e Drive da luglio - Big G ha deciso : Google ha deciso di evitare confusione tra gli utenti e, a partire dal 10 luglio 2019, Google Foto e Google Drive non si sincronizzeranno più automaticamente.

Google - spam e truffe ora arrivano attraverso Drive - Calendar e Foto : (Foto: Kaspersky) Grazie alla profonda ed estesa comunicazione tra i servizi di Google come la posta di Gmail, gli appuntamenti e gli eventi salvati su Google Calendar o ancora le immagini e video archiviati in Google Foto e i file su Google Drive, i cybercriminali hanno imparato da tempo a sfruttare questa stretta connessione per inviare spam e/o per intrufolarsi alla ricerca di dati sensibili con truffe online. Con un'inchiesta, la ...

Google Drive regala il piano da 20 GB da 5 - 99 euro all'anno agli abbonati : Google Drive azzera i costi del piano da 20 GB, che con l'arrivo in Italia di Google One non era più sottoscrivibile.

