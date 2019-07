È davvero possibile costruire un muro tra Italia e Slovenia?

wired

(Di martedì 2 luglio 2019) (foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) Unal confine traper “fermare l’ondata migratoria che avanza attraverso i paesi dell’Ue”. Con una discussa dichiarazione rilasciata al Fatto quotidiano – in seguito parzialmente riformulata nel corso della trasmissione di Rai3 Mezz’ora in più – il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha ufficialmente aperto l’ennesima frattura nel governo in materia di protezione dei confini. Il tema è di quelli molto cari alla Lega e al suo leader Matteo Salvini, che in più occasioni ha dimostrato di condividere l’approccio alla gestione dei flussi migratori messo in campo da Donald Trump e dal primo ministro ungherese Viktor Orban, tra i principali fautori di una politica della chiusura dei confini attraverso la costruzione di barriere fisiche.unin ...

