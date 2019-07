Dialogo tra Montalano e Livia sulla situazione Siwatche

ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Montalbano era in un periodo un po’ accussì ed il suono del telefono rappresentò per lui un’ennesima rottura di cabasisi.: “Caro, scendo per qualche giorno. Ci vediamo tra qualche ora a Marinella, vieni a prendermi Mimì…. “. Montalbano: “Sì, cara… Io sono al molo di Vigata: aspettiamo una nave olandese che porta dei povirazzi dall’Africa. Poi ti dico tutto”. In primisi questo fatto che quando scendeva da Boccadasse la sua ragazzasi facesse accompagnare dal suo vice Mimì Augello era qualcosa che andava monitorato (“Poi, lo aggiusto io per le feste quel cornutazzo di Mimì…”). (Sera. Marinella splendeva nelle sue onde diseguali che non riuscivano a vincere il ciglio del bagnasciuga dove sorgeva la villetta che il commissario Montalbano aveva affittato a Vigata). L: “Salvo, mi sei mancato tanto… “. M: “Anche tu… “. L. “Ma ti trovo stanchissimo… “: M; “Vengo ora dal molo ...

