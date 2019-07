Come sarebbe un mondo senza Beatles? Imagine

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Cosa succede se ti risvegli in unche ha cancellato l’esistenza dei, e tu sei l’unico a conoscere le loro hit immortali?Congegnando una fanta-commedia su questo spunto, due grandi talenti britanniciil regista Danny Boyle - quello di “Trainspotting”e “The Millionaire”- e il prolifico Richard Curtis consacrato da “Quattro matrimoni e un funerale”, “Love Actually”, “I love Radio Rock” ( per citare solo le vette) non si aspettavano di scatenare un vespaio. Guai a scherzare con i Mozart del pop.Dopo le staffilate dei filologiiani anglosassoni, vedremo le reazioni in Italia. In anteprima al Taormina Film Festival, “Yesterday” esce da noi il 26 settembre.Di fatto, “Yesterday” è solo un pretesto – molto brillante, decisamente spassoso - per ripassare il ...

