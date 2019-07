Cina | Hamsik ritrova Benitez | lo spagnolo firma per il Dalian

Benitez lascia il Newcastle e riparte dalla Cina : allenerà il Dalian Yifang di Hamsik : L’ex allenatore del Newcastle, Rafa Benitez, avrebbe raggiunto un accordo con il Dalian Yifang, club cinese della Super League. Lo riporta Sky Sports Uk. L’allenatore spagnolo aveva concluso il suo contratto con il Newcastle ieri. Guadagnerà, secondo la stampa britannica, più del doppio dei 6 milioni che percepiva dai Magpies. Al Dalian, Benitez ritroverà Marek Hamsik, dopo l’esperienza al Napoli. Calciomercato, il punto ...

In Cina derby napoletano tra Hamsik e Lavezzi - il risultato finale : Il derby “napoletano” in Cina lo ha vinto quest’oggi Ezequiel Lavezzi, il Pocho, infatti, con il suo Hebei ha messo ko il Dalian di Marek Hamsik con un gol dell’argentino. Stupenda rovesciata del giocatore ex Napoli e PSG. Al minuto 66, l’ex attaccante del Napoli ha messo a segno la rete decisiva che ha regalato i tre punti alla sua squadra. Nel derby degli ex Napoli in Oriente, vince senza dubbio, l’ex ...

Lavezzi batte Hamsik nel derby napoletano in Cina : Hebei contro Dalian. Lavezzi contro Hamsik. In Cina si è giocato un derby tutto napoletano. A spuntarla è stato l’attaccante argentino che con un gol al 66′ ha fatto risalire leggermente l’Hebei al 12simo posto in classifica, con un punto in meno del Dalian. Per il club di Marek questa è stata la seconda sconfitta di fila. Il Dalian ha subito l’espulsione di Mushekwi e visto diminuire le possibilità di rimonta. Lavezzi ...

Clamoroso - Hamsik potrebbe lasciare la Cina per una squadra Europea - i dettagli : Marek Hamsik, potrebbe lasciare la Cina per trasferirsi in Turchia: Secondo quanto riporta TRT Sports, infatti, il Besiktas avrebbe pronta un’offerta importante per convincere il giocatore. Ci sarebbe già un’offerta pronta per lo slovacco, storica bandiera del Napoli, e altrettanto una per il Dalian con cui ha giocato finora 10 gare con 1 gol. Leggi anche : Allenatore Primavera – Il Napoli annuncia l’allenatore della prossima ...

Cina - primo gol con il Dalian per Hamsik : vince il Guangzhou di Cannavaro : Il campionato cinese continua a regalare grande spettacolo. Il Guangzhou Evergrande, allenato da Fabio Cannavaro ha vinto con il punteggio di 1-0 contro lo Shenzhen grazie alla rete in apertura di ripresa di Wei Shihao, la squadra adesso è terza in classifica a quota 25. Non è andato in gol Graziano Pellè ma successo casalingo anche per lo Shandong Luneng: 3-1 al Guangzhou R&F, in gol Fellaini, Gil e Hao Junmin, quarto posto in ...

VIDEO – Il primo gol in Cina di Hamsik dissipa le preoccupazioni dell’ex capitano : primo gol in Cina per Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli che gennaio era volato al Dalian Yifang, aveva più volte rimarcato la difficoltà di giocare in quel campionato e con una lingua tanto differente. Arriva la prima soddisfazione per lui con gol e una vittoria contro lo Shangai Greenland Shenhua Al 55′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ferreira Carrasco , Hamsik ha messo in rete con una bella ...