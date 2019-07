ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso asotto la casa natale di Mozart, dove si trova inil Presidente. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlandocome “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche glicontro Matteo Salvini. Sea Watch, De Falco: “La manovra? Barca Gdf doveva lasciare spazio. Per la nave da crociera a Venezia accuse meno gravi” L'articoloinper la capitana di Sea Watch: ‘Carola libertà’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Austria, Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la… - Noovyis : Un nuovo post (Austria, Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la capitana di Sea… - mentinfuga : Procedura d’infrazione all'Italia: non ci sarà? - -