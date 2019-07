Un posto al sole anticipazioni | DIEGO prova a dimenticare BEATRICE ma…

Anticipazioni Un posto al sole - nuove puntate : un invito inaspettato : Un posto al sole, Anticipazioni 1-5 luglio: la rivelazione di Anita Il successo di Un posto al sole, dopo più di venti anni di messa in onda, è immutato. Merito della sceneggiatura sempre vicina alla realtà e dei personaggi credibili. Le Anticipazioni di Un posto al sole dall’1 al 5 luglio svelano che un invito inaspettato sorprenderà Cerruti. Eugenio è sconvolto: ha rischiato di morire investito da una macchina. Non sa che ...

Un posto al sole - anticipazioni dall'1 al 5 luglio : Filippo fa una proposta a Leonardo : Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana ci permetteranno di conoscere nuovi inquietanti dettagli sul personaggio di Leonardo, che si troverà a confrontarsi dapprima con Serena e in seguito riceverà un'interessante proposta da Filippo. Inoltre verranno svelati nuovi retroscena sull'insana ossessione di Diego verso Beatrice e Marina sembrerà aver capito chi si cela dietro l'uomo che la sta spiando. Di seguito le anticipazioni e le ...

Un posto al sole - trame al 12 luglio : Alberto sabota Roberto - Marina aiuta un clochard : Torna lo spazio dedicato ad Un posto al sole, la soap opera napoletana in onda da moltissimi anni su Rai Tre. Nelle nuove puntate trasmesse dall'8 al 12 luglio, Vittorio sarà sempre più diviso tra Anita e Alex, mentre Alberto deciderà di sabotare il progetto imprenditoriale di Roberto. Infine Marina darà ospitalità ad Arturo, un clochard che si era intrufolato in casa sua. Un posto al sole: Vittorio in crisi Le anticipazioni di Un posto al sole, ...

Un posto al Sole le foto dalle riprese - esce Carmen Scivittaro - entrano Luca Capuano e Ludovica Nasti : Un Posto al Sole foto dalle riprese, novità nel cast La prima e più longeva soap opera italiana è come sempre sul set dal 1996 a questa parte. Addii e new entry nelle ultime settimane. Si è aggiunto ...

Anticipazioni Un posto al sole : Marina invita Arturo a stare da lei : Nelle prossime puntate di Un posto al sole, ci verrà data la possibilità di conoscere maggiori dettagli su questo misterioso personaggio anziano che si aggira, in modo inquietante, nella villa di Marina. La Giordano infatti concederà ad Arturo di stare da lei, pur di potersi confrontare con lui. Nel frattempo Ferri e Filippo si dedicheranno anima e corpo al loro progetto di chartering, ignari del fatto che Alberto Palladini stia tramando ...

Anticipazioni Un posto al sole : Diego non accetta il rifiuto di Beatrice : Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Diego e ci verrà mostrato quanto la sua l'ossessione per Beatrice lo porti a rasentare la follia. Inizialmente Diego fingerà di aver compreso che il suo rapporto è finito, ma l'uomo non riuscirà a celare i suoi veri sentimenti al punto che anche il padre Raffaele si renderà conto di quanto possa essere diventata grave tale situazione. Nel frattempo Franco Boschi ...

Un posto al Sole Anticipazioni 28 giugno 2019 : Diego affronta Eugenio : Diego, geloso e convinto che Eugenio sia l'amante di Beatrice, affronta il magistrato faccia a faccia. Per lui non ci saranno belle sorprese.

Un posto al sole - Erik Tonelli risponde ai fan : Leonardo non è Tommaso : In questi giorni, la teoria secondo cui Leonardo in realtà sia Tommaso, trasformato da un'operazione chirurgica, girava tra i fan e con il proseguire delle puntate è diventata sempre più popolare, per quanto fosse decisamente un po' troppo fantasiosa per i canoni di Un posto al sole. Lo stesso Erik Tonelli, che interpreta Leonardo, ha smentito queste voci incontrollabili attraverso le sue stories di Instagram. Nelle prossime puntate verranno ...

