Tragedia alla Pikes Peak – Morto all’età di 36 anni il pilota Ducati Carlin Dunne

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nel corso della, celebre corsa in salita che si disputa in Colorado, ha perso la vitarimasto vittima di una caduta Una vera e propriaha scosso il mondo della moto.della, ha perso la vita in un brutto incidente. Il 36enne stava disputando la, celebre corsa in salita che si disputa sulle strade Colorado: dopo aver dominato le prime 3 sessioni di garaguida della Streetfighter V4,è caduto a pochi metri dal traguardo in un incidente che gli è costato la vita. Tramite un post social lastessa ne ha dato il triste annuncio: “non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza e il nostro schock – ha evidenziato il CEO diNorth America Jason Chinnock –faceva parte della nostra famiglia ed era uno degli uomini più genuini che abbia mai ...

agorarai : 'La tragedia del #ponteMorandi ha portato alla luce un sistema delle concessioni che non funziona' @mariogiordano5… - Bobbio65M : RT @GiovanniToti: Oggi abbiamo visto per la prima volta il filmato diffuso da Guardia di Finanza sul crollo #PonteMorandi. Un video doloros… - manu_etoile : RT @GiovanniToti: Oggi abbiamo visto per la prima volta il filmato diffuso da Guardia di Finanza sul crollo #PonteMorandi. Un video doloros… -