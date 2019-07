Pallanuoto | il Settebello parte per Barcellona | dopo il Torneo di Potugalete i convocati

Pallanuoto - Torneo di Potugalete 2019 : i convocati del Settebello. In Spagna 16 azzurri : Come il Setterosa, anche il Settebello prosegue nella marcia verso i Mondiali di Gwangju, in programma dal 14 al 27 luglio: la Nazionale italiana di Pallanuoto, che ha vinto il 4 Nazioni di Potsdam, da giovedì riprenderà la preparazione ad Ostia per rifinire la condizione in vista del collegiale con la Spagna previsto a Barcellona dal 2 luglio. Chiamati 16 atleti. A seguire ecco il prossimo Torneo amichevole, in programma a Potugalete dal 4 al 6 ...

Pallanuoto - il cammino del Settebello verso i Mondiali : dopo Potsdam altro quadrangolare in vista : Prosegue il programma del Settebello verso i Mondiali di Gwangju, in programma dal 14 al 27 luglio: la Nazionale italiana di Pallanuoto, che ieri ha chiuso trionfalmente il 4 Nazioni di Potsdam, ora beneficerà di tre giorni di riposo prima di riprendere la preparazione ad Ostia. Terminato il quadrangolare, l’Italia torna dunque a casa e poi si ritroverà ad Ostia per rifinire la condizione in vista del collegiale con la Spagna previsto a ...

Pallanuoto - 4 Nazioni Potsdam 2019 : Italia-Grecia 17-9. Il Settebello chiude a punteggio pieno : Il Settebello cala il tris, resta a punteggio pieno, e certifica la vittoria (ottenuta già ieri) nel 4 Nazioni di Potsdam, torneo amichevole di Pallanuoto: annichilita nell’ultimo incontro la Grecia, battuta per 17-9 grazie ad un primo quarto praticamente perfetto degli uomini di Sandro Campagna, chiuso sul 7-1. Vendicata così la sconfitta di misura patita mercoledì a Siracusa. Torna in porta Del Lungo tra gli azzurri, alternato con ...

Pallanuoto - 4 Nazioni Potsdam 2019 : Italia-Germania 12-10. Il Settebello vince il torneo : Il Settebello conquista la vittoria finale al 4 Nazioni di Potsdam, torneo amichevole di Pallanuoto: l’Italia batte la Germania per 12-10, dopo aver a lungo dominato l’incontro, dato che gli azzurri erano avanti per 9-3 a metà gara. Mattatore della serata Luongo, autore di un poker, mentre tra i teutonici il top scorer è Gielen con una tripletta. Vanno sottolineati anche il nuovo turno di riposo concesso a Del Lungo, fuori contro la ...

Pallanuoto - 4 Nazioni Potsdam 2019 : Italia-Montenegro 8-5. Il Settebello surclassa i balcanici rilassandosi solo nel finale : Si apre con una vittoria il 4 Nazioni di Potsdam, torneo amichevole di Pallanuoto, per il Settebello: l’Italia batte il Montenegro per 8-5, dopo aver a lungo dominato l’incontro, dato che gli azzurri erano avanti per 6-1 a metà gara. Mattatore della serata Di Fulvio, autore di una tripletta, unico capace di mettere a segno più di una rete. Vanno sottolineati anche il rientro di Del Lungo, fuori contro la Grecia mercoledì, e ...

Pallanuoto - un ottimo Settebello esce sconfitto 11-10 con la Grecia in amichevole : Un buon Settebello esce sconfitto per 11-10 nell’amichevole di fine common training con la Grecia: prestazione decisamente convincente quella messa in mostra dalla banda guidata da Sandro Campagna che in quel di Siracusa, nonostante i carichi di lavoro molto pesanti (l’obiettivo è arrivare al top al Mondiale di Gwangju), ha fatto vedere alcuni sprazzi di gran gioco. Da segnalare le assenze di Del Lungo e Fondelli per gli ...

Pallanuoto : Settebello in raduno a Siracusa verso i Mondiali. I convocati di Sandro Campagna : Appena terminata la Final Eight di Champions League ad Hannover, l’ultimo appuntamento stagionale per quanto riguarda i club, si radunerà la Nazionale italiana di Pallanuoto: il Settebello sarà in scena a Siracusa dal 12 al 20 giugno. L’obiettivo è ovviamente quello di preparare al meglio i Mondiali che si svolgeranno Gwangju, dal 15 al 27 luglio. Subito dopo la trasferta siciliana gli azzurri si sposteranno verso la Germania, in ...

Pallanuoto - il programma del Settebello : raduni e tornei in preparazione ai Mondiali : Inizia il percorso di avvicinamento del Settebello ai Mondiali di Pallanuoto, che si giocheranno a Gwangju, in Corea del Sud, dal 15 al 27 luglio. Nella fase a gironi l’Italia sarà opposta a Brasile, Giappone e Germania: va ricordato che il Mondiale maschile, a differenza di quello femminile consegna il pass olimpico ad entrambe le finaliste. Per arrivare al meglio all’appuntamento, dato che il Settebello non prenderà parte alla ...