Nemmeno Shonda Rhimes avrebbe scommesso su Grey’s Anatomy | “Io ed Ellen Pompeo pensavamo

(Di lunedì 1 luglio 2019) Neanche la sua creatrice riesce a credere che Grey'ssia diventato il medical drama più duraturo della tv, superando lo storico traguardo di E.R. - Medici in Prima Linea. Il sorpasso chesi era data come obiettivo negli ultimi anni - ovvero fare la storia superando quota 333 episodi per diventare più longevo di E.R. - è stato realizzato la scorsa stagione, con un episodio dei record che però è risultato per il pubblico piuttosto deludente. Poco male per la, che si è vista confermare la serie per ben due stagioni successive da ABC, superando così ampiamente ogni aspettativa di durata. La stessa, infatti, aveva creato la serie 14 anni fa pensando cheavuto vita breve: ABC le diede una chance offrendole uno slot del palinsesto estivo, senza immaginare che i drammi amorosi, le disavventure e il percorso formativo della tirocinante Meredith ...

