Migranti | Dalai Lama bacchetta Bruxelles | ' Europa agli europei | non musulmana o africana'

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ilha parlato sulla questione deiafricani e musulmani in, che sta avendo il suo culmine in questi giorni in Italia con la Sea Watch 3 di Carola Rackete contro il premier Matteo Salvini. Un affare difficile e controverso in una difficile economia europea che ha stimolato la sensibilità del leader buddista, il quale ha esortato l'ad un "rinsavimento". Necessario al fine di tutelare sia gliche i cosiddetti, la maggior parte dei quali non avrebbero titolo per richiedere lo status di rifugiato in. Ilcontro l'suiDurante un'intervista con la BBC, Ilha avvertito che l'potrebbe "diventare" entro poco tempo. Questo se i rifugiati che sono arrivati in maniera clandestina e sono stati accolti tra le frontiere europee non verranno rimandati nei loro paesi d'origine. Il ...

