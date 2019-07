Kiss My Genders racconta 50 anni di identità sessuali

gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Gender,tà fluida e corpi che esprimono una nuova bellezza, pronta alla lotta se serve, degna di essere guardata come opera d’arte:Myè la grande mostra dell’estate, a Londra, della Hayward Gallery guidata da Ralph Rugoff, impegnato in questi mesi come direttore della Biennale d’arte di Venezia. Cento le opere scelte: di artisti internazionali, che hanno lavorato sul tema negli ultimi 50. «Personalmente trovo che la moltiplicazione dellenon sia una questione controversa, ma liberatoria: dà a tutti noi nuove possibilità di stare assieme», dice il curatore della mostra, Vincent Honoré. Come si affronta un tema così complesso pensando a una mostra? Misurandosi con gli attivisti. Con le loro lotte, femministe e omohanno già sdoganato l’sessuale come tema dell’arte contemporanea, ma adesso c’è una generazione che usa il gender ...

