Decodificato il genoma dell’abete bianco

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dopo la decodifica deldi vite, melo, fragola, lampone, olivo, pesco e di insetti come la Drosophila suzukii e loro patogeni (Plasmopara viticola) la Fondazione Edmund Mach è coinvolta in un’altra importante attività di sequenziamento: il codice genetico. Un team internazionale che per l’Italia ha coinvolto FEM in collaborazione con il Centro Agricoltura Alimenti Ambiente congiunto con UniTrento, e il CNR, è riuscito a decodificare il patrimonio genetico di un abetepartendo da un albero di un bosco a Birmensdorf, in Svizzera. Per completare il sequenziamento è stato necessario decodificare 18 miliardi di coppie di basi azotate, ossia dei singoli tasselli che compongono il DNA dell’albero. Una cifra sei volte superiore alle coppie di basi presenti nelumano. Nonostante l’alto numero di sequenze genomiche ripetute abbia reso il compito dei ...