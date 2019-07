Compagnone | linea Termini-Giardinetti va riqualificata come promesso tempo fa

romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Roma – “Dopo la delibera operativa 136 del 28 giugno, che fissa alcune condizioni necessarie all’esercizio, che rischiano di rallentare in maniera seria e irrevocabile la velocita’ commerciale del trenino-Centocelle, aspettiamo che il sindaco e la delegata ai Trasporti diano un segnale chiaro. Sia rispetto a questo punto del tratto in funzione, ma soprattutto di quello da-Centocelle che, dopo una violenta campagna propagandistica per la riapertura nel 2016, ha contribuito sicuramente alla vittoria sia in Municipio VI che in Campidoglio dell’attuale maggioranza”. Cosi’ in una nota il segretario del Pd Municipio VI di Roma, Fabrizio. “Passati ormai tre anni- prosegue il comunicato- non si registrano significativi passi in avanti per realizzare le promesse elettorali. I cittadini meritano di conoscere il vero ...