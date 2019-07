Brindisi | a Torre Guaceto bagnanti in difficoltà | salvati dai bagnini

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Anche quella di ieri è stata una giornata movimentata sulle coste pugliesi, soprattutto per iche operano nell'area della riserva naturalistica di, località situata a nord di, e meta ogni anno di tantissimi turisti. Infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, nella mattinata di domenica 30 giugno idue differenti stabilimenti balneari della zona hanno tratto in salvo diversi, i quali erano in evidentein quanto il mare era molto agitato. Da giorni infatti sulno soffia un forte vento di maestrale, il quale genera ovviamente delle condizioni meteomarine assolutamente proibitive per entrare in mare e godere della frescura dell'acqua. Le correnti sono molto forti, e spingono al largo i. Due salvataggi in mezz'ora Sono stati ben due i salvataggi nel giro di mezz'ora. Il primo si è verificato sulla spiaggia di ...

rosdefilippis : Torre Guaceto, dopo l'incendio trovato un piccolo gufo ?????? - LaGazzettaWeb : Torre Guaceto (Br), dopo l'incendio trovato un piccolo gufo - PalazzoRodio : La costa da Brindisi a Torre Pozzelle. Le spiaggie, le masserie e le torri -