Boniek contro il Ministro Centinaio | «No allo scippo del Derby»

(Di lunedì 1 luglio 2019) Roma – Sabato 29 giugno, si è celebrata la grande festa del trotto all’Ippodromo Capannelle, teatro di una delle giornate clou del calendario ippico nazionale. Afa e calura, ma anche tanta passione ad animare il pomeriggio di trotto all’Ippodromo Capannelle con i Grandi Premi Tino Triossi e Antonio Carena. Nel giorno in cui a Roma, come da tradizione, si celebra la ricorrenza dei SS. Pietro e Paolo, 9 corse hanno entusiasmato il pubblico accorso numeroso sulle gradinate dell’impianto capitolino. Soddisfatto Elio Pautasso, amministratore delegato e direttore generale di Hippogroup Roma: «Con oggi si chiude la stagione dei Grandi Premi del trotto, a parte le ultime quattro giornate ordinarie in programma a luglio. Riprenderemo il 1 settembre con le batterie dele delle Oaks del trotto, purtroppo senza le due finali». Tra gli ospiti dell’Ippodromo Capannelle nel lungo ...

