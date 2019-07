Autostrade | Toninelli | “La revoca delle concessioni riguarda l’intera rete Lega non

Autostrade - Toninelli : “Da parere tecnico emerge grave inadempimento nella manutenzione del Ponte Morandi” : “Si evince un grave inadempimento da parte del concessionario Autostrade per l’Italia” per quanto riguarda la manutenzione del Ponte Morandi. Il giorno dopo la demolizione di quel che restava del viadotto Polcevera e lo scontro continuo tra il M5s e Atlantia, il gruppo proprietario di Aspi, il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, rende noto un primo risultato di quanto ha elaborato la commissione tecnica di esperti in supporto ...

Toninelli apre ad Atlantia in Alitalia. Ma "nessun baratto" con Autostrade : Non ci sono impedimenti da parte del Governo sulla partecipazione di Atlantia, società della famiglia Benetton, al salvataggio di Alitalia. Come anticipato da Huffpost, è caduto il veto dei 5 stelle. A darne conferma è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che esclude un “baratto” in corso fra il tema Alitalia e il nodo delle concessioni autostradali, su cui i 5 stelle insistono per ...

Autostrade - Toninelli : “Procedimento complesso - a breve novità. Alitalia? Vicenda slegata - nessun baratto” : “C’è un procedimento amministrativo complesso nel rispetto tempi che sta arrivando a conclusione. Nei prossimi giorni ci saranno importanti novità e anche in base a queste ci saranno delle scelte”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli sulla concessione autostradale ad Atlantia e le responsabilità per il crollo del ponte Morandi. “Il Movimento 5 stelle non può fare sconti a chi ha evidenti ...

Toninelli e Di Battista doppio colpo ad Autostrade : Più trasparenza sui pedaggi e maggiore certezza sugli investimenti. Sulle tariffe autostradali si volta pagina: l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato definitivamente il nuovo sistema tariffario, teso a garantire trasparenza ed equità dei pedaggi, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Decisione cui plaudono i consumatori ma contro la quale ...

Autostrade - via libera a riduzione tariffe. Toninelli : è rivoluzione : Autostrade, via libera a riduzione tariffe. Toninelli: è rivoluzione L'Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok al nuovo sistema tariffario per i pedaggi autostradali. Aiscat (associazione delle concessionarie): “Ferma opposizione alle deliberazioni, così si bloccano investimenti”. Il ministro: “Basta ...

Aumenti pedaggi Autostrade - il centrosinistra chiede Consiglio regionale straordinario con Toninelli : L'Aquila - I capigruppo della coalizione di centrosinistra, Silvio Paolucci (Pd), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente) e Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio regionale per affrontare il tema dei rincari dei pedaggi autostradali su A24 e A25. “Riteniamo indispensabile – dichiarano i tre consiglieri – che la Giunta regionale si faccia portavoce delle richieste dei nostri territori ...

Danilo Toninelli - l'ultimo regalo sciagurato prima dell'addio : Autostrade - dove cresce il pedaggio (e quanto) : Potrebbe essere l'ultimo (sciagurato) regalino di Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture. Dall'1 luglio il rincaro pedaggi scatterà sulle tratte A24 (la Autostrada dei parchi Roma-Teramo) e A25 (che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti, in Abruzzo), dove si pagherà il 19%

Alitalia - Toninelli : 'Intervento di Atlantia? Dossier separato da quello delle Autostrade'. Di Maio : 'Manca solo 15%' : Dal canto suo il ministro dell'Economia Giovanni Tria , intervistato dal Foglio , dice che 'può essere anche corretto che lo stato metta dei fondi per sostenere una società nuova. Il punto è avere ...