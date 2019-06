Verstappen supera Leclerc con una ruotata | Vettel passa Hamilton Diretta

Leclerc primo - Verstappen supera Vettel che poi va al pit Diretta : Adesso Verstappen ha messo nel mirino Bottas, la Red Bull-Honda è al momento la monoposto più veloce in pista 51° giro - Vettel rientra ai box e gioca la carta delle gomme...

Formula 1 - Verstappen mastica amaro : “avere la penalità è stato un peccato - ho dato tutto per superare Hamilton” : Il pilota della Red Bull ha commentato l’esito del Gran Premio di Montecarlo, chiuso al quarto posto a causa della penalità di cinque secondi Una penalità pagata a caro prezzo, cinque secondi che hanno costretto Max Verstappen a classificarsi al quarto posto del Gran Premio di Monaco, nonostante la seconda posizione ottenuta in gara. photo4/Lapresse Una vera disdetta per l’olandese, che ha parlato così nel post Gp: “avere ...