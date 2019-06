Mondiale Femminile | Serturini | “L’esordio di ieri è un sogno che si avvera”

Mondiale Femminile - le azzurre tornano in Italia : è boom di ascolti : Grande successo per il Mondiale femminile, nella giornata di ieri eliminazione per l’Italia nella gara contro l’Olanda. Le azzurre sono tornate a casa a testa altissima e con importanti ambizioni per il futuro, potrà contare su un gruppo compatto e con ancora margini di miglioramento. Altro boom di ascolti per le azzurre, il match trasmesso nel primo pomeriggio di ieri su Rai 1 e Sky Sport Mondiali, ha fatto registrare ottimi ...

Le notizie del giorno – Incidente hot al Mondiale Femminile - Sneijder ubriaco : Le notizie del giorno – Molta incertezza, in questo momento, intorno al futuro del Palermo. Confusione, dubbi, versioni contrastanti. Nel frattempo si pensa già alla possibilità di ripartire dalla Serie D. Ferrero si è proposto come neo presidente, ma a confermare il proprio interesse è anche stato Dario Mirri, imprenditore palermitano che ha già fatto tanto per la società acquistando quattro anni di concessione pubblicitaria per un ...

Mondiale Femminile - il messaggio di Buffon : “ci avete emozionato” : “avete giocato con entusiasmo e determinazione portando l’azzurro con grande onore. Ci avete emozionato e fatto divertire. Semplicemente GRAZIE Azzurre”. E’ il messaggio di Gigi Buffon che commenta su Twitter l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Calcio femminile. Sconfitta ai quarti di finale contro l’Olanda, 0-2 il risultato finale. Nonostante il ko il percorso delle azzurre è stato ...

Mondiale Femminile - Svezia da impazzire : 1-2 e Germania eliminata [FOTO] : Dopo la vittoria dell’Olanda contro l’Italia si è concluso l’ultimo quarto di finale valido per il Mondiale femminile. Grande sorpresa nell’ultimo accoppiamento, la Svezia supera la più quotata Germania e adesso vola in semifinale, adesso affronterà proprio l’Olanda mentre nell’altro match di fronte Inghilterra e Usa. La partita si è conclusa sul risultato di 1-2, la Germania passa in vantaggio con ...

Mondiale Femminile - il commento di Chiellini dopo l’eliminazione dell’Italia : “Orgoglioso di tutte voi: non e’ la fine di un sogno ma l’inizio di un lungo cammino! Complimenti ragazze mondiali”. E’ il messaggio su Twitter, del capitano della Juve e della Nazionale maschile, Giorgio Chiellini che ha commentato così la sconfitta e l’eliminazione dell’Italia al Mondiale femminile contro l’Olanda, 0-2 il risultato finale. Niente da fare dunque per le azzurre che comunque ...

Mondiale Femminile - incidente hot in panchina : la FOTO di Martina Rosucci fa il giro del web : Si è giocata la partita valida per il Mondiale femminile, si ferma ai quarti di finale la corsa dell’Italia che comunque ha disputato una competizione strepitosa. A fare festa è l’Olanda che ha vinto con il risultato di 0-2, niente da fare per le azzurre che sono state eliminate a testa altissima. Adesso è già il momento di programmare il futuro con l’obiettivo di alzare l’asticella. Nel frattempo è anche spettacolo ...

Mondiale Femminile - Italia eliminata : la reazione delle azzurre : “Speravamo di poter arrivare alle Olimpiadi, non è stato così. Oggi è stata dura, ma ora speriamo che questo sogno possa andare avanti che tutti continueranno a seguirci perchè ne abbiamo bisogno”. Sono le dichiarazioni di Barbara Bonansea, attaccante della Nazionale, commenta ai microfoni della Rai la sconfitta contro l’Olanda. “Speravamo tanto di poter arrivare fra le prime quattro, partivamo molto più indietro. ...

Mondiale Femminile di calcio 2019 : Italia fuori ai quarti contro l'Olanda : L2019;Italia è fuori dal Mondiale femminile di calcio 2019. Il sogno azzurro si spegne davanti alla forza dell2019;Olanda, dimostratasi più forte delle nostre ragazze. A Valenciennes, in uno stato gremito e colorato di arancione in molti settori, le campionesse d2019;Europa in carica hanno vinto 2-0, superando l2019;arcigna Italia solo con due marcature sugli sviluppi di calci piazzati. Ad affondare le speranze azzurre ...

Mondiale Femminile - Italia-Olanda : le reazioni del web all’eliminazione delle azzurre : da Mancini a Commisso : L’Italia è fuori dal Mondiale femminile. Le azzurre sono state sconfitte dall’Olanda per 2-0. Tante le reazioni di sostegno arrivate dal web. Prima in ordine di tempo è stata la Roma, che ha ritwittato il post della squadra giallorossa femminile: “Grazie ragazze mondiali. Grazie per le emozioni di questa Coppa del Mondo: è stato bellissimo. Ed è solo l’inizio”. A ruota, la Juventus ha scritto: “Finisce ...

Milena Bertolini : “L’Italia ha fatto un Mondiale eccezionale : il calcio femminile ora sarà diverso” : L’Italia si è dovuta arrendere all’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno tenuto testa alle Campionesse d’Europa per 70 minuti prima di crollare sotto due colpi di testa delle rivali che nel finale sono uscite grazie a una tecnica migliore e una maggiore freschezza atletica. Il CT Milena Bertolini ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Queste ragazze hanno fatto ...

Mondiale Femminile - le parole del ct azzurro Bertolini : “Sono orgogliosa - ragazze eccezionali” : “Usciamo a testa alta, le ragazze hanno fatto un Mondiale eccezionale. Anche oggi hanno fatto una grande partita, contro un avversario forte, sono molto orgogliosa di loro”. Così il ct dell’Italia Milena Bertolini commenta ai microfoni della Rai la sconfitta nei quarti di finale del Mondiale femminile contro l’Olanda. “Se non sfrutti le occasioni, se non sei cinica, poi diventa difficile, ma le ragazze hanno ...

Mondiale Femminile – Italia-Olanda 0-2 - le pagelle di CalcioWeb : Miedema incontenibile - si salva Guagni [FOTO] : Italia-Olanda, pagelle – Si è appena conclusa Italia-Olanda, quarto di finale del Mondiale femminile. L’Italia saluta la competizione a testa comunque alta. Le olandesi vincono 2-0. In alto la FOTOGALLERY. Italia (4-3-3): Giuliani 6.5; Guagni 6.5, Gama 6, Linari 6, Bartoli 6 (46′ Boattin 5); Galli 5.5, Giugliano 5.5, Cernoia 5; Bergamaschi 5 (75′ Serturini 5), Giacinti 6, Bonansea 5 (55′ Sabatino 5). Olanda ...

Mondiale Femminile - Italia-Olanda 0-2 : azzurre fuori a testa altissima [FOTO] : Italia-Olanda – Si è appena conclusa Italia-Olanda, quarto di finale del Mondiale femminile. L’Italia saluta la competizione a testa comunque alta. Le olandesi vincono 2-0. Prova a partire forte l’Olanda, che crea pericoli soprattutto sfruttando le corsie. La prima grande occasione è, però, per l’Italia con Bergamaschi che si divora il vantaggio calciando debolmente da ottima posizione. L’Italia ci prova ...

Mondiale femminile. L’Olanda elimina l’Italia : Le azzurre della Nazionale salutano il Mondiale di calcio francese. Troppo forti le olandesi che hanno dominato imponendosi per 2-0.