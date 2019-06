LIVE European Games 2019 in DIRETTA | ultima giornata Argento nell’inseguimento per Marta

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI12.20 KARATE – Maresca in vantaggio: 3-0 sul belga Rosiello 12.19 CICLISMO SU PISTA – E’perCavalli! La bielorussa Sharakova conduce dall’inizio alla fine e chiude in 3’32″045. StanchissimaCavalli con 3’37″489, nettamente peggio rispetto alla qualificazione di stamani 12.18 CICLISMO SU PISTA – Al secondo km Sharakova ha un vantaggio di 3″492. Non c’è storia 12.16 CICLISMO SU PISTA – Al primo km Sharakova avanti di 1″101 12.15 KARATE – Maresca deve vincere contro il belga Rosiello per conquistare la semiiofnale nella categoria -67 kg 12.14 CICLISMO SU PISTA – Tra pochissimo Cavalli contro Sharakova nella finale per l’oro dell’inseguimento femminile 12.13 CICLISMO SU PISTA – ...

