La Mennoia sulla rottura delle ultime coppie di U&D | ' Chiederemo di venire a

(Di domenica 30 giugno 2019) Nelleore è stata resa ufficiale lada parte della coppia formata da Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Dopo le voci sul presunto tradimento di lui ad Ibiza, sul quale non si ha però ancora alcuna chiarezza, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto mettere le cose in chiaro sui social. La donna ha rivelato su Instagram che oltre a questa vicenda, c'erano altre cose che non andavano nella loro relazione e che li hanno spinti a chiudere definitivamente. I due sono così la seconda coppia uscita da poche settimane da Uomini e Donne a lasciarsi. I primi sono stati infatti Angela e Alessio, poco dopo più di 10 giorni. L'autrice Raffaellaha precisato attraverso un commento su Instagram che i 4 saranno invitati in studio a dire la loro. ...