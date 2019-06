Il piccolo Andrea ha la sindrome Pkan, l’appello di papà Fabio: “Non c’è cura, aiutateci” (Di domenica 30 giugno 2019) Il piccolo Andrea è affetto dalla sindrome Pkan una malattia neurodegenerativa di origine genetica molto rara. Tra i sintomi vi sono distonie e spasticità, mancanza di fame, la retina si degenera fino a portare alla cecità assoluta. La famiglia siciliana spesso si reca a Milano per qualche giorno per i controlli del piccolo Andrea. Le spese sono tutte a loro carico. Il lavoro precario di Fabio non permette di seguire e sostenere le cure necessarie per il piccolo Andrea. (Di domenica 30 giugno 2019) Ilè affetto dallauna malattia neurodegenerativa di origine genetica molto rara. Tra i sintomi vi sono distonie e spasticità, mancanza di fame, la retina si degenera fino a portare alla cecità assoluta. La famiglia siciliana spesso si reca a Milano per qualche giorno per i controlli del. Le spese sono tutte a loro carico. Il lavoro precario dinon permette di seguire e sostenere le cure necessarie per il

"La mia esperienza di vita rara inizia circa due anni fa .. Andrea mangiava da solo e oggi non mangia più, giocava con il fratellino e la sorellina e adesso non gioca più, tutti gli atti quotidiani della sua vita si sono spenti". Inizia così il racconto drammatico di Fabio Mastrosimone, padre di Andrea, un meraviglioso bambino affetto dalla sindrome "Pkan", una malattia neurodegenerativa di origine genetica molto rara. La malattia è dovuta al difetto in una proteina che porta a un accumulo di ferro nel cervello.



La vita della famiglia di Andrea, siciliana di Sommatino in provincia di Caltanissetta è cambiata dal 2017 da quando Andrea manifestava strani comportamenti. Un bambino apparentemente "normale" che giocava, mangiava da solo, studiava, andava a scuola. Con il passare del tempo la malattia degenerò ogni giorno di più. Oggi Andrea trascorre la maggior parte del suo tempo a letto, spesso senza mangiare a causa della malattia. Frequentemente la famiglia Mastrosimone si reca a Milano in un centro specializzato, con spese tutte a loro carico, per controlli di routine di Andrea, ma la situazione è preoccupante perché ad oggi non esistono particolari cure per la rara sindrome. Il lavoro precario di Fabio non permette di sostenere le cure e gli spostamenti necessari per aiutare il figlio Andrea.