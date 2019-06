CorSport | Quello della prossima stagione sarà il Napoli di Ancelotti

ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Il Corriere dello Sport torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente delAurelio De Laurentiis. Uno show a 360° che ha toccato tutti i itemi, dallo stadio alla nuova maglia, passando per il mercato. Addii e arrivi. Per adesso la sicurezza è quella dell’addio di Albiol e dell’arrivo di Di Lorenzo. Ma Manolas è praticamente alla porta e anche con James Rodriguez la trattativa è avanzata. Ma le parole più interessanti il presidente le ha riservate per, lui, il maestro. È su di lui che ilpunta per competere con Juve e Inter nella. De Laurentiis ha elogiato fortemente il mister Carlo ha egualmente ragione quando dice che il modulo è una cosa che esiste, ma fino a un certo punto e che bisogna avere l’intelligenza e l’umiltà di rimettersi in gioco in continuazione Quindi che sia 4-4-2 o albero di Natale,...

