motorinolimits

(Di domenica 30 giugno 2019) Immaginate questa scena idilliaca e campestre in Austria: tipiche case a graticcio raggruppate in modo ordiattorno a un lago, circondato da verdi colline e qualche occasionale foresta. Nel villaggio, tutto è in un ordine immacolato. I locali – alcuni indossano abiti che assomigliano in modo sospetto a lederhosen – si salutano in modo … L'articolo Ali: unperMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Ali austriache: un impero nato per caso - MotoriNoLimits : Ali austriache: un impero nato per caso -