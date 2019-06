ADRIANO PANZIRONI Convegno Life 120 a Roma | ' situazione inaccettabile'

ADRIANO PANZIRONI - migliaia di allocchi all’evento di Roma : la scienza si rivolta contro le fake news : Sono attesi migliaia di allocchi domani al Palazzo dello Sport di Roma per l’evento voluto da Adriano Panzironi , il giornalista che propone un regime alimentare a base di integratori, da lui commercializzati (!), che promette di far vivere fino a 120 anni e di curare molte patologie! Nei giorni scorsi, quando e’ stato dato l’annuncio dell’iniziativa del guru che intende ‘cambiare per sempre la medicina‘, ...

ADRIANO PANZIRONI : "Con il mio Movimento Life120 cambierò la medicina. Io un truffatore? Voglio il benessere delle persone - arreco fastidio" : “Mi interessa il benessere delle persone, per questo mi faranno fuori. Non sono un santone. Cambierò la medicina”, parola del giornalista-guru Adriano Panzironi, divenuto celebre per il suo “Movimento Life120” che propugna l’obiettivo longevità.Panzironi, che domenica 30 giugno attende 7mila partecipanti all'incontro al Palasport dell'Eur, è stato intervistato da La Stampa.“La laurea? Non ...