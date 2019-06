Wimbledon | finalmente torna l’eleganza Altro che terra rossa!

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) di Mattia Musio Il vento sposta i ciuffetti più lunghi. Le gocce d’acqua sparse sul campo si aggrappano ai singoli fili d’erba, come koala che si arrampicano sugli alberi. Le palline escono dai tubi e si poggiano sul morbido tappeto, sperando di restare là a riposare il più a lungo possibile, soddisfacendo quel contrasto cromatico estivo. Èto il periodo più bello della stagione. I sacri campi di Church Road aprono i battenti per le due settimane più alla moda dell’anno. Non esiste, da un punto di vista esclusivamente estetico, un’altra manifestazione sportiva come. Due settimane in cui Londra mette il vestito buono, e diventa oasi tennistica per tutti gli appassionati. Ma non solo: a luglio Londra diventa riparo semi-immaginativo per chi la stagione sunon riesce proprio a farsela piacere: polverosa, estenuante, ripetitiva. Mesi e mesi in cui i tennisti giocano a ...

