Savona | spiaggia libera sì o no? Ogni anno se ne discute | ma questa volta si rischia di

(Di sabato 29 giugno 2019) Flavia Calleri è una giovane mamma diche lavora in una libreria. La gentilezza fa parte del suo mestiere perché è tutto il giorno a contatto con il pubblico, ma lunedì scorsovirtù è stata messa a dura prova. “Il mattino del 24 giugno sono andata al mare con mia figlia di due anni e mezzo – racconta – e ho scelto i bagni Iris, perché lì ci sono altri bambini amici di mia figlia. Già all’ingresso mi guardano storto perché non sono una cliente abituale. Dico che voglio pagare un ingresso giornaliero e mi rispondono che il lettino è obbligatorio. Rispondo che non lo uso perché, con mia figlia che si muove di continuo, non mi serve. Mi dicono che è obbligatorio per evitare che io posi l’asciugamani sul bagnasciuga e mi chiedono 10 euro. Replico, in modo del tutto normale, che mi sembra un po’ caro – di solito ai bagni pago 5 o 6 euro e spesso mi fentrare ...

