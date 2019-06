LIVE Germania-Svezia 1-1 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | inizia il secondo

oasport

(Di sabato 29 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46′ SI RICOMINCIA! 19:32 Le squadre hanno rifatto il proprio ingresso in campo! 19:29 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per scoprire quale tra queste due squadre raggiungerà l’Olanda in semifinale. 19:26 I primi 45′ di gioco sono stati id altissimollo, nonostante il forte caldo le due squadre hanno giocato al massimo delle proprie possibilità. In particolar modo i venti minutili hanno evidenziato un ritmo elevatissimo, non a caso i due gol sono arrivati al 16′ per lae al 23′ per la. Il match in questo momento sembra in parità assoluta: dodici i tiri totali, sei per squadra, il possesso palla, invece, vede in vantaggio le tedesche 59% a 41%. Ci si augura che le due squadre non calino di qualità neltempo, continuando a regalare uno spettacolo degno ...

