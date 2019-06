Disavventura per Vittoria Belvedere | l’attrice mostra la spalla ferita dall’attacco di

Fagioli scambiati per ovuli di droga! Disavventura per un turista in aeroporto : Il passeggero atterrato a Malpensa proveniente dal Brasile è stato fermato perché aveva tutte le caratteristiche dell’ovulatore. Ma il mattino successivo ha espulso quanto aveva nell’intestino... legumi. Non erano ovuli contenenti droga. Erano Fagioli. Forse la prossima volta che prenderà un aereo, il passeggero proveniente dal Brasile fermato qualche giorno fa all'aeroporto della Malpensa starà più attento a che cosa mangerà. A lui ...

Rapinata in casa insieme ai figli - terribile Disavventura per Alice Campello : “ci hanno minacciato con le armi” : La moglie di Alvaro Morata è stata derubata da un gruppo di ladri che si sono intrufolati in casa sua minacciandola con le armi Un’avventura terribile quella vissuta da Alice Campello, Rapinata in casa da un gruppo di ladri che hanno minacciato lei e i suoi figli con le armi. I malviventi si sono intrufolati nell’abitazione dei coniugi Morata, sfruttando l’assenza di Alvaro, impegnato nelle Isole Far Oer con la Nazionale ...

Le notizie del giorno – Gravissimo lutto nel mondo del calcio - Disavventura per il portiere Sepe : Le notizie del giorno – Dramma nel mondo del calcio. E’ di poche ore fa la notizia della tragica morte del calciatore spagnolo José Antonio Reyes, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid. A riportare la notizia è Marca, che riferisce di un incidente stradale di questa mattina a Siviglia. Il 35enne militava attualmente nell’Extremadura, squadra della seconda divisione spagnola. Già diversi i messaggi di ...

Terrificante Disavventura per due lavavetri : il cestello oscilla in maniera incontrollata per un’ora a centinaia di metri di altezza [VIDEO] : Due lavavetri di Oklahoma City sono stati sbalzati a destra e sinistra a centinaia di metri di altezza all’esterno di un edificio dopo che il grande cestello in cui stavano lavorando ha iniziato ad “oscillare in maniera incontrollata”. I due malcapitati sono stati messi in salvo in meno di un’ora dall’inizio della loro Terrificante disavventura, ma all’apice di questa situazione, che si è verificata alle 7:45 del mattino (ora locale), dal suolo ...