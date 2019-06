Calciomercato Roma | i giallorossi insistono per Pau Lopez e Bartra | ma il Betis spara alto

calcioweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Non solo mercato in uscita per la, che deve per forza di cose sostituire tutti quei calciatori ormai ceduti o in odore di cessione. Tra questi, servono un portiere e un difensore viste le quasi certe partenze di Olsen e Manolas. L’obiettivo è regalare a Fonseca Paue Marc. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Marca‘, ilSivigliamoltoper i cartellini dei due calciatori. Petrachi è già al lavoro con la società spagnola per intavolare una trattativa, ma la richiesta è di 30 milioni per entrambi. Per il portiere, per cui laavrebbe offerto 20 milioni di euro oltre al 50% di una futura vendita di Sanabria, ilchiede il pagamento della clausola rescissoria (di 30 milioni appunto). Per il difensore invece, per cui la clausola è di 60 milioni, dalla Spagna hanno fatto capire di essere disposti a trattare solo per una ...

