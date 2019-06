Virtua Racing e Wonder Boy | Monster Land disponibili su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di venerdì 28 giugno 2019)Boy:sonoperal prezzo di 6,99 €! La versione SEGA AGES dimette a dura prova le tue abilità di guida nell’edizione definitiva di un grande classico da sala giochi, che introduce diversi miglioramenti, come una modalità multiplayer locale per un massimo di 8 giocatori, matchmaking online, frame rate migliorato, draw distance maggiore e classifiche dei migliori piloti.Boy:ripropone tutti gli elementi che i fan della serie hanno sempre amato, aggiungendo alla versione da sala giochi una serie di interessanti novità: una modalità New Game Plus, 3 nuove modalità sfida, classifiche online, una funzione di replay e tanto altro.!Sali a bordo di una monoposto di formula uno e gareggia contro i ...

teo85 : È finalmente uscito il porting di Virtua Racing per Switch ed è qualcosa di stratosferico. #SEGAAGES #VirtuaRacing… - FuriaDivina87 : Virtua Racing preso, era necessario, anzi è necessario. - infoitscienza : Sega Ages: Virtua Racing e Wonder Boy sono disponibili da oggi su Nintendo Switch -