VIDEO Max Verstappen distugge la Red Bull | brutto incidente nelle prove libere del GP

Maxi esercitazione del Soccorso Alpino e della Capitaneria di Porto nella Riserva dello Zingaro [FOTO e VIDEO] : Un escursionista ferito gravemente dopo essere scivolato lungo un sentiero impervio, impossibile trasportarlo via terra. Così i soccorritori decidono di calarlo in barella con le corde da una scogliera a picco sul mare. Qui c’è una imbarcazione ad attenderlo per trasferirlo nel Porto più vicino. È lo scenario dell’esercitazione congiunta tra Soccorso Alpino e speleologico siciliano e Capitaneria di Porto di Trapani che si è svolta stamattina ...

Lotito compra Alitalia? La profezia di Max Giusti già nel 2008 IL VIDEO ESCLUSIVO : Quando la realtà supera la satira, può succedere anche di ritrovarsi Max Giusti profeta. Leggo è entrato in possesso di un VIDEO ESCLUSIVO che lo testimonia. Era il 2008 quando...

“Con che auto corre lui? Ammarameo” : il figlio di Max Biaggi esilarante - che risate a pranzo con Giovinazzi [VIDEO] : Scenetta divertente a pranzo a Montecarlo col figlio di Max Biaggi: il piccolo Leon ed il bizzarro nome della scuderia di Giovinazzi E’ andato in scena ieri il Gp del Canada: al termine della gara di Montreal non sono mancate le polemiche per la vittoria tolta a Vettel a causa di una penalizzazione inflittagli per una manovra scorretta, ma non intenzionale, ai ‘danni’ di Hamilton. A strappare un sorriso, oggi, nella ...

VIDEO Max Biaggi : “Marquez sempre al posto giusto al momento giusto - non è una dote comune” : Marc Marquez ha conquistato la pole position nel GP d’Italia 2019 grazie a un giro secco di assoluta strategia in cui ha preso la scia per siglare il tempo buono e battere l’intera concorrenza. Il Campione del Mondo ha così fatto saltare il banco con estrema astuzia e domani scatterà davanti a tutti. Ad analizzare la prestazione dello spagnolo della Honda è stato anche Max Biaggi ai microfoni di Sky Sport: “Marquez spesso e ...

DIRETTA TREVISO TREVIGLIO/ Streaming VIDEO e tv : dubbio Logan per Max Menetti : DIRETTA TREVISO TREVIGLIO Streaming video e tv: orario, risultato live di gara-2 della semifinale playoff basket A2, i veneti cercano il bis sui lombardi.

Formula 1 – Scintille in pitlane al Gp di Monaco : clamoroso contatto tra Bottas e Verstappen - Max penalizzato [VIDEO] : contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen: l’olandese della Red Bull penalizzato al Gp di Monaco per unsafe release Un Gp di Monaco mozzafiato, quello in corso sul circuito di Montecarlo. Dopo lo spettacolo regalato da Leclerc in pista con i suoi sorpassi, la foratura e l’amaro ritiro, ad attirare l’attenzione e lasciare tutti col fiato sospeso è il contatto in pitlane tra Bottas e Verstappen. L’olandese della Red ...

TrenDevice - iPhone ricondizionati con 50 euro di sconto/ VIDEO - l'XS Max a 949 euro : Su TrenDevice la vendita di iPhone ricondizionati con uno sconto di 50 euro sul prezzo selezionando l'opzione colore a sorpresa

Diretta Formula 1/ Streaming VIDEO prove libere Fp2 : le ambizioni di Max Verstappen : Diretta Formula 1 Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 del Gp Monaco 2019 Montecarlo: tempi e classifica nel sesto Gran Premio stagionale.

Il finale di Supergirl 4 cambia tutto e strizza l’occhio al maxi crossover Crisis on Infinite Earths (VIDEO) : Un altro indizio sul maxi crossover Crisis on Infinite Earths arriva dal finale di Supergirl 4 andato in onda qualche ora fa negli Usa e destinato a cambiare il destino di tutti, soprattutto dei suoi protagonisti. Quello che i fan si aspettavano succede sin dalla terza stagione, è accaduto proprio ieri sera quando la verità su Kara è venuta a galla anche agli occhi di un'ignara Lena per mano di Lex. Un finale al cardiopalma che sicuramente ...

VIDEO Scomparso il papà di Max Biaggi - Aron Canet corre col lutto in Francia : Guido Meda ha dovuto dare una brutta notizia nel corso delle qualifiche del GP di Francia del Motomondiale: nella notte è Scomparso Pietro Biaggi, papà di Max. Ricevuta la notizia, è stato anche comunicato che Aron Canet correrà col lutto. Di seguito il VIDEO con il ricordo dato da Guido Meda. GUIDO MEDA RICORDA PIETRO Biaggi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA/ Streaming VIDEO Rai : parla Max Colaci - finale gara-5 - : DIRETTA PERUGIA CIVITANOVA Streaming video Rai: orario e risultato live della la partita scudetto della pallavolo maschile, gara-5 della finale playoff.

VIDEO Moto2 - la maxi-caduta nel GP di Spagna 2019 : 14 piloti a terra! Nessuna grave conseguenza : Grande spavento, ma per fortuna Nessuna grave conseguenza nel corso della gara di Moto2 del GP di Spagna 2019 a Jerez. Una maxi-caduta ha coinvolto ben 14 piloti a 23 giri dalla conclusione, obbligando i commissari ad esporre la bandiera rossa. Per fortuna Nessuna grave conseguenza fisica per nessuno degli sfortunati centauri. La competizione è poi ripresa regolarmente ed è stata vinta dal leader del Mondiale Lorenzo Baldassarri. VIDEO: LA ...