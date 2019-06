The Walking Dead e Fear the Walking Dead al Comic-Con 2019 per l’addio di Danai Gurira

Fear The Walking Dead 5 in pausa da luglio? Le novità della programmazione italiana : In arrivo una lunga pausa per Fear The Walking Dead 5 e una piccola speranza per tutti coloro che attendono la messa in onda italiana prevista su MTV nelle prossime settimane. Ancora non c'è un annuncio ufficiale e nemmeno una data precisa ma tutto lascia pensare che la pausa americana possa dare alla rete italiana l'input per iniziare la messa in onda, ma davvero una serie come questa sarà sprecata per le torride (e vuote) serate estive? Siamo ...

Fear The Walking Dead 5 ci regala un collegamento con Rick Grimes - e non solo con lui (video) : Non abbiamo ancora una data di messa in onda italiana per Fear The Walking Dead 5 ma sicuramente i nuovi episodi in onda negli USA si stanno rivelando molto interessanti, tanto da stuzzicare anche il nostro pubblico. In questi primi episodi non solo è arrivata la conferma che uno dei temi di questa prima parte di stagione possa essere la radioattività (con tutte le novità ad essa connesse) ma anche la questione Rick Grimes. Sin dal primo ...

Fear The Walking Dead 5 risponderà alle domande su Sherry? : Chi non segue The Walking Dead difficilmente sarà a conoscenza della storia di Dwight e della moglie Sherry e questo potrebbe essere un po' un problema per i fan di Fear The Walking Dead 5, almeno per adesso. La serie ha preso il via da qualche settimana ma solo nel suo terzo episodio ha lanciato il personaggio di Austin Amelio che ha portato con sé non solo il suo volto sfigurato ma la sua triste storia "un bagaglio oscuro" di cui Dwight non si ...

Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 tra redenzione e seconde chance (video) : Alla fine il momento tanto atteso è arrivato: Dwight debutta in Fear The Walking Dead 5 e manda in tilt il pubblico della serie. Il mitico personaggio che ha il volto di Austin Amelio avrà finalmente l'occasione di essere sfruttato al meglio mostrando un altro lato del suo carattere lontano da Negan, dalla violenza dei Salvatori e da tutto quello che è successo nella serie madre. Proprio Daryl gli ha dato l'occasione di giocarsi al meglio una ...

Radioattività anche in Stranger Things 3 dopo Fear The Walking Dead 5 e Chernobyl? : Sembra proprio che la Radioattività possa essere il filo conduttore di questo scorcio di stagione televisiva e che anche Stranger Things 3 si stia preparando a seguire questa "tendenza". Una coincidenza? Non lo sappiamo ma di sicuro il discorso della Radioattività e delle sue conseguenze è molto di "moda" in questo momento e non solo perché la serie tv Chernobyl ha scosso le coscienze e ha segnato ottimi ascolti negli Usa e in Italia, ma perché ...

Fear The Walking Dead 5 lancia il misterioso personaggio di Grace e mette John in pericolo (video) : Anche il secondo episodio di Fear The Walking Dead 5 è ormai alle nostre spalle e anche in questo caso gli ascolti non sono stati dei migliori per lo spin off di The Walking Dead. Alicia e i suoi sono ripartiti con l'idea di poter mettere in salvo più persone possibili ma non sono ancora riusciti nel loro intento, anzi. Proprio nel secondo episodio si sono trovati faccia a faccia con i vaganti radioattivi tanto annunciati in queste settimane ed ...

Fear The Walking Dead 5 verso una nuova minaccia : Alicia e Morgan mossi dai sensi di colpa? (Video) : La première di Fear The Walking Dead 5 non ha portato a casa i risultati sperati e, proprio come la serie madre, ha iniziato a calare negli ascolti, le cose miglioreranno a cominciare da domani quando la serie tornerà in onda negli Usa? I fan lo sperano mentre altri hanno già passato sotto esame il trailer e il primo sneak peek dell'episodio in cui il nostro gruppo continua le ricerche di Altea mentre una nuova minaccia incombe. Già nei ...

The Walking Dead perisce sotto gli sconvolgenti colpi di Robert Kirkman : Rick Grimes e Carl di nuovo insieme? : Attenzione agli spoiler, soprattutto se siete appassionati della serie e non solo. A questo punto l'universo di The Walking Dead e così vasto e legato che non possiamo sapere quali saranno le conseguenze delle scelte di Robert Kirkman, il papà del fumetto da cui tutto ha preso vita, seppur in modo diverso. ATTENZIONE SPOILER!!!! Le notizie in arrivo dagli Usa riguardano proprio le ultime scelte di Kirkman e la vita di Rick Grimes il suo ...

Il legame tra Fear The Walking Dead 5 e Rick Grimes è casuale? Dal nuovo crossover al lancio del film : ecco le ipotesi : Quello che abbiamo visto nel primo episodio di Fear The Walking Dead 5 e che lega lo spin off a Rick Grimes è davvero "casuale" o è sinonimo di un annuncio importante? Questo si stanno chiedendo i fan della serie da quando hanno visto la première della nuova stagione dello spin off e quello che accomuna tutti è l'idea che qualcosa di importante sta per essere annunciato o sta per accadere. Su quello che sia il contenuto di questo annuncio le ...

Fear The Walking Dead 5 prende il via da uno schianto - tutto è cambiato per Morgan e i suoi? (Video) : Tutti coloro che sono in crisi di astinenza da The Walking Dead e i patiti del suo spin off potranno mettersi comodi e godersi la première di Fear The Walking Dead 5 andata in onda negli Usa qualche ora fa ma che non ha ancora una data italiana. tutto è andato come previsto in questo primo episodio, forse troppo, dallo schianto in aereo alla nuova missione dei superstiti mentre Alicia e Morgan riportano in Fear The Walking Dead 5 quello che ...

Nei primi minuti di Fear The Walking Dead 5 la protagonista assoluta è Alicia : nuovi dettagli sul crossover (e non solo) : Il 2 giugno è alle porte così come il debutto di Fear The Walking Dead 5 che andrà in onda proprio da domenica sera su AMC negli Usa per un totale di otto settimane, almeno per adesso, fino al 21 luglio senza interruzioni, salvo cambiamenti. Lo spin off di The Walking Dead si prepara al debutto mentre la rete che lo ospita stuzzica i fan e rilascia il video dei primi minuti della première in cui Alicia è protagonista assoluta. Il personaggio ...

Carol - Negan e Daryl avvistati sul set di The Walking Dead 10 : torneranno tutti ad Alessandria? : Le riprese di The Walking Dead 10 vanno avanti ormai da quasi un mese e ancora nessuno spoiler è trapelato dal set. Nei giorni scorsi il cast è stato di stanza ad Alessandria dove si è visto anche del fumo, ma niente di più. L'unica cosa certa è che l'inverno è finito e per i nostri protagonisti è arrivata la primavera anche se non si capisce bene di quanto possa essere questo nuovo salto temporale e se Rosita ha già avuto il suo bambino o la ...

