Nuoto | Gabriele Detti | “Sun Yang è il riferimento | mi alleno per batterlo Negli 800 sl

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Gabriele Detti vince e convince i 400 sl al Foro Italico. Il guanto di sfida mondiale è lanciato : Gabriele Detti c’è, nonostante le fatiche di una preparazione assai pesante ed un obiettivo chiaro in testa: i Mondiali 2019 in Corea del Sud dal 21 al 28 luglio. Il toscano, protagonista nella finale dei 400 stile libero al Trofeo Settecolli 2019 a Roma, si è testato nelle otto vasche in un contesto, forse, non così altamente qualificato ma probante soprattutto per verificare la sua condizione. Il campione del mondo degli 800 sl ha ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Gabriele Detti trionfa nei 400 metri : doppietta italiana con Matteo Ciampi 2° : Gabriele Detti trionfa nella finale dei 400 metri al Trofeo Sette Colli: doppietta azzurra completata dal secondo posto di Matteo Ciampi Grande gioia per l’Italia nel Trofeo Sette Colli. La kermesse di Nuoto che si sta svolgendo nella piscina del Forto Italico di Roma, ha regalato un dolce trionfo alla compagine azzurra. Gabriele Detti si è piazzato in prima posizione nella finale dei 400 metri stile libero, chiudendo con un tempo di ...

Nuoto - Settecolli 2019. Passa da Roma la nuova sfida di Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti : meno gemelli per essere più vincenti : meno gemelli per vincere di più. Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri arrivano al Settecolli da percorsi sempre meno simili per incrociarsi solo in una gara, gli 800 stile libero, a differenza di quando, qualche tempo fa, si affrontavano ripetutamente dai 400 ai 1500. Si allungano le distanze per Greg, si accorciano per Gabri: una scelta naturale, non certo voluta per evitare le sfide dirette ma per dare maggiori stimoli e venire incontro alle ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Gabriele Detti non prenderà parte ai 1500 stile libero nella piscina di Gwangju : Il dubbio esisteva ed a fugarlo è stato il Direttore Tecnico della Nazionale di Nuoto Cesare Butini, alla vigilia del Trofeo Settecolli, che andrà in scena dal 21 al 23 giugno. “Ai Mondiali in Corea del Sud (21- 28 luglio ndr.) Domenico Acerenza sarà iscritto ai 1500 stile libero ai quali non prenderà parte Gabriele Detti“, è questa l’affermazione di Butini (fonte: Fin). Dopo gli Assoluti primaverili di Riccione, infatti, si ...

Nuoto - la consistenza di Gabriele Detti ad Indianapolis : l’azzurro si impone nei 400 sl e lancia il guanto di sfida : Gabriele Detti c’è e lo dimostra in quel di Indianapolis (Stati Uniti) ottenendo il successo nell’ultima tappa delle FINA Champions Swim Series, circuito di gare promosso dalla Federazione internazionale. Le otto vasche (400 stile libero) sono state sue nonostante la presenza del pericoloso lituano Danas Rapsys che, dopo aver fatto grandi cose in vasca corta, è intenzionato a piazzare qualche bandierina anche in lunga. Il livornese ...

Nuoto - Swim Champions Series 2019 Indianapolis - 2 giugno. Gabriele Detti : trionfo in rimonta nei 400 stile! Panziera - Codia e Scozzoli sul podio : Fuochi d’artificio finali per l’avventura italiana nella giornata di chiusura delle Champions Swim Series a Indianapolis. La manifestazione itinerante voluta dalla FINA e trasmessa in diretta da OA Sport (differite delle ultime due giornate di gare visibili a questo indirizzo) si è chiusa con il quinto trionfo azzurro firmato da Gabriele Detti nei 400 stile libero grazie ad una splendida rimonta ai danni del lituano Rapsys e con ...