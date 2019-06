Multa di 2 milioni a Costa Crociere per ' pratica commerciale scorretta'

Dieselgate - il Tar del Lazio conferma Multa di 5 milioni di euro a Volkswagen : Cinque milioni di euro: è questa la multa che dovrà pagare Volkswagen per aver commercializzato in Italia vetture turbodiesel dotate dell’ormai celebre defeat device, in grado di falsare i controlli sulle emissioni inquinanti in fase di omologazione. Il Tar del Lazio ha confermato la multa per frode che era stata inflitta nell’agosto 2016 dall’Antitrust, respingendo il ricorso che era stato presentato dal costruttore. La sanzione ...

Agcom Multa Sky per 2 - 4 milioni di euro : non ha avvisato correttamente gli utenti : L’autorità garante delle comunicazioni ha multato Sky per 2,4 milioni di euro per la questione pacchetti Calcio. L’ipotesi della sanzione era già stata avanzata, ora è realtà, con tanto di delibera pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom, secondo cui Sky non ha avvisato gli utenti correttamente né concesso loro il diritto di recesso gratuito per la riduzione subita dal pacchetto Calcio. Sky ha perso tre gare di Serie A e tutta ...

L’Agcom ha Multato Sky Italia per 2 - 4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio senza avvisare gli utenti : L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha multato Sky per 2,4 milioni di euro per aver alterato l’offerta del suo pacchetto Sky Calcio, senza avvertire gli utenti che l’avevano già sottoscritto. Per la stagione calcistica 2018/2019, infatti, Sky aveva perso i

Mps - pm chiedono 8 anni e 4 milioni di Multa per Mussari e Vigni e confisca da 880 milioni per Deutsche Bank e Nomura : I pm di Milano hanno chiesto la condanna a 8 anni e 4 milioni di multa per gli ex vertici di Mps Giuseppe Mussari e Antonio Vigni e a 6 anni e 1,5 milioni di multa per l’ex direttore finanziario della banca Gianluca Baldassarri nel processo a 16 imputati con al centro le operazioni su derivati Santorini e Alexandria, sul prestito ibrido Fresh e sulla cartolarizzazione Chianti Classico. Chiesta anche la condanna delle banche che avevano ...

Chiesti otto anni di carcere e quattro milioni di Multa per gli ex vertici Mps Mussari e Vigni : La procura di Milano ha chiesto di condannare a 8 anni di carcere gli ex vertici di Mps Giuseppe Mussari e Antonio Vigni nel processo che li vede imputati per falso in bilancio.Il processo che vede imputati l’ex presidente Giuseppe Mussari e l’ex direttore generale Antonio Vigni verte sulle operazioni Santorini e Alexandria e sul prestito ibrido “Fresh”.Secondo l’accusa, l’operazione Fresh per il ...

La Commissione Europea ha Multato per 200 milioni di euro la multinazionale della birra AB InBev per abuso di posizione dominante : La Commissione europea ha multato la multinazionale belga-brasiliana AB InBev, la più grande società di produzione di birra al mondo, per 200 milioni di euro per aver ostacolato tra il 2009 e il 2016 le importazioni della birra di loro produzione

Consip - Multa Antitrust da 235 milioni alle imprese che hanno fatto cartello nella maxi gara da 2 - 7 miliardi : multa da 235 milioni di euro dell’Antitrust alle imprese che nel 2014 fecero cartello nella maxi gara Consip battezzata Fm4 (Facility management 4), base d’asta 2,7 miliardi, oggetto la gestione di servizi, pulizia e manutenzione degli uffici pubblici in tutta Italia: da Romeo gestioni alla ex Manutencoop passando per il gruppo Sti dell’imprenditore Ezio Bigotti, ritenuto vicino a Denis Verdini. Nel 2016 l’inchiesta del pm Henry ...

Dieselgate - coinvolta anche Porsche : maxi Multa da 535 milioni di euro : anche la Porsche paga dazio per lo scandalo Dieselgate. Il tribunale di Stoccarda ha deciso che sborsare 535 milioni di euro come multa. La controllata del gruppo Volkswagen ha violato le norme sulle ...

Emissioni - Porsche - Multa da 535 milioni di euro in Germania : Le autorità tedesche hanno multato la Porsche per 535 milioni di euro, comminati per i ritardi nelle comunicazioni che avrebbero permesso al costruttore di falsare i test sulle Emissioni dei motori diesel. I pubblici ministeri di Stoccarda hanno dichiarato che la società del gruppo Volkswagen avrebbe trascurato i propri obblighi legali, arrivando a immettere sul mercato automobili con Emissioni superiori a quelle dichiarate. Coda del dieselgate. ...

Tlc - Antitrust Multa società per 2 - 2 milioni di euro : L'accusa è di aver discriminato gli utenti con conto estero. Per questo motivo l'Antitrust ha multato Vodafone Italia, Wind e Fastweb per complessivi 2,2 milioni di euro. Secondo il bollettino dell'...

Vodafone - Wind e Fastweb Multate per 2 - 2 milioni dall’AGCM : ecco perché : L'AGCM ha multato per un totale di 2,2 milioni di euro Vodafone, Wind e Fastweb, in merito alla discriminazione per i possessori di conti correnti esteri. L'articolo Vodafone, Wind e Fastweb multate per 2,2 milioni dall’AGCM: ecco perché proviene da TuttoAndroid.