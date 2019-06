Milan escluso dall’Europa League | Roma ai gironi | il Torino farà fase preliminare

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna hailper la stagione 2019/2020. È quanto si legge in un comunicato dello stesso tribunale: “Ildalla partecipazione alle competizioni Uefa per club per la stagione 2019/2020 come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio del Fair play finanziario durante i periodi di monitoraggio” dal 2015 al 2018. Ilsi era qualificato per ladell’Europacon il quinto posto in campionato. Per effetto di questa decisione, laaccede direttamente allamentre iltorna in Europa a partire dalladei preliminari. L'articolodall’Europaai, ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

